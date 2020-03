Kliniken in der Uckermark

In den Kliniken in der Uckermark arbeiten zahlreiche Ärztinnen und Ärzte aus Polen. Auch in der Pflege und Geburtshilfe sind die Krankenhäuser auf Arbeitskräfte aus dem Nachbarland angewiesen. Doch die kommen nicht mehr umgehindert über die Grenze. Von Katja Geulen