Elektroautofabrik in Grünheide (Oder-Spree) - Tesla: Pendler-Parkplatz für 600 Autos im Bau

12.11.20 | 14:30 Uhr

Die Nachricht schlug ein: Vor genau einem Jahr kündigte Elon Musk an, das erste europäische Tesla-Werk in Brandenburg zu bauen. Seitdem hat sich in Grünheide einiges getan. Neueste Baustelle ist ein Parkplatz für die künftigen Arbeitspendler.

Der nördliche Teil des Pendler-Parkplatzes am Bahnhof Fangschleuse (Landkreis Oder-Spree) ist ab Donnerstag teilweise gesperrt. Die Gemeinde Grünheide lässt die Fläche erheblich ausbauen.

Erheblicher Zuwachs von Tesla-Pendlern

Hintergrund ist der Bau des Tesla-Werks nur wenige Kilometer entfernt. Wenn im nächsten Sommer, wie aktuell geplant, die Produktion mit bis zu 7.000 Mitarbeitern beginnt, rechnet die Gemeinde mit einem erheblich wachsenden Verkehrsaufkommen.

Schon mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember wird der Regionalexpress 1 von und nach Frankfurt (Oder) in Fangschleuse deshalb - statt wie bisher einmal in der Stunde - alle 30 Minuten halten.

Die Gemeinde legt nun in den nächsten vier Wochen eine zusätzliche, rund 6.500 Quadratmeter große Parkfläche an. Geschätzt bis zu 600 Autos können dort abgestellt werden. Es handelt sich laut Bürgermeister Arne Christiani (parteilos) um einen provisorischen Parkplatz mit Schotterdecke. Die Kosten von 300.000 Euro übernimmt die Gemeinde.

Ein Jahr nach der Ankündigung

Vor genau einem Jahr, am 12. November, kündigte Elon Musk, der Chef des US-Autobauers Tesla, an, in Grünheide östlich von Berlin ein Werk für die Elektroauto-Produktion bauen zu wollen. Diese sogenannte Gigafactory soll den europäischen Markt mit jährlich rund einer halben Million Elektro-Fahrzeugen versorgen.

Schon im Januar legte Tesla die Pläne für die Fabrik vor. Sie wurden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ausgelegt. Doch zum Erörterungstermin kam es wegen Corona nicht. Tesla nutzte die Verzögerung, um die gesamten Planungen zu überarbeiten. Dabei ist das Unternehmen auf die Kritik eingegangen, viel zu viel Wasser zu verbrauchen. Im zweiten Bauantrag wurde der Wasserverbrauch deshalb massiv gesenkt.

Rund 7.000 Mitarbeiter sollen schon im kommenden Sommer in dem Werk arbeiten. Erste Vorstellungsgespräche laufen. Proteste gegen den geplanten, hohen Wasserverbrauch oder auch eine Gefährdung angrenzender Naturschutzgebiete verhallten bisher weitgehend folgenlos.

Zwar gibt es für das Tesla-Werk vom Brandenburger Landesumweltamt bisher noch keine abschließende Genehmigung. Dass diese, auch mit möglichen Auflagen, dennoch umgesetzt wird, gilt als wahrscheinlich. Derzeit baut die Firma die Fabrik mit vorläufigen Teilgenehmigungen. Das ist ein durchaus übliches Verfahren, wenn die Genehmigungsbehörde davon ausgeht, dass eine generelle Genehmigung äußerst wahrscheinlich ist. Das ehrgeizige Ziel für Tesla-Chef Elon Musk bleibt, trotz derzeitigen Spekulationen um Verzögerungen beim Bau, der Produktionsstart im nächsten Sommer.

Bau von zukunftsfähigen Batterien

In seiner ersten Fabrik in Europa plant Tesla auch die Produktion von Batterien mit neuer Technologie. In Grünheide sollten größere und leistungsfähigere Zellen als bisher üblich gefertigt werden, hieß es am Mittwoch aus gut informierten Kreisen. Dies war bereits bei Teslas "Battery Day" im September in Fremont (USA) ein Thema.

Effiziente und kostengünstige Batterien gelten als Voraussetzung dafür, dass sich die Elektromobilität im Massenmarkt durchsetzen kann. Beim "Battery Day" hatte Tesla-Chef Elon Musk über Innovationen in der Batterietechnologie gesprochen, die Hoffnungen auf einen unmittelbaren Durchbruch aber zuvor bei Twitter gedämpft. Sendung: Antenne Brandenburg, 12.11.2020, 06:30 Uhr