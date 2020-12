Wächst die Fabrik wie geplant weiter und erreicht den zu Spitzenzeiten prognostizierten Wasserverbrauch von 3,6 Millionen Kubikmeter pro Jahr, dann reichen die Wasserreserven im WSE-Verbandsgebiet nicht mehr aus. Wasser muss also zusätzlich anderswo herkommen. Dieser Fall könnte laut WSE schon 2023 eintreten. Um mögliche Quellen zu erschließen, suchen die Brandenburger Umweltbehörden deshalb gerade in einer Arbeitsgruppe nach langfristigen Lösungen.

Wie die Tesla-Fabrik in ihrer möglichen zweiten und dritten Ausbaustufe mit Wasser versorgt werden kann, steht noch immer nicht fest. Für die erste Ausbaustufe der Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) ist die Wasserversorgung gesichert. Dazu haben der US-Elektroautobauer und der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) einen Vertrag unterschrieben - für einen maximalen Wasserverbrauch von 1,5 Millionen Kubikmeter pro Jahr.

Als eine dieser möglichen Lösungen war bisher eine Fernwasserleitung aus dem rund 90 Kilometer entfernten Eisenhüttenstadt im Gespräch. Doch nun ist klar: Von dort kann das zusätzlich benötigte Wasser nicht kommen. "Wir haben durchaus freie Kapazitäten und Mengen, die wir nicht in Anspruch nehmen", sagte die Verbandsvorsteherin des dort ansässigen Trinkwasser- und Abwasserzweckverbands Oderaue (TAZV), Heike Herrmann dem rbb, "aber nicht so viel, wie von Tesla benötigt wird."

Neben Eisenhüttenstadt könnten sich laut WSE mögliche Wasserquellen für die weiteren Ausbaustufen der Tesla-Fabrik in Hangelsberg (Nord) in Grünheide sowie in Müncheberg befinden. Die letzten Erkundungen dieser Reserven liegen jedoch Jahrzehnte zurück. Sie müssten erneut ausgewertet, eine Nutzung genehmigt werden.

"Dieser Prozess dauert im Schnitt drei bis vier Jahre. Und das ist eine optimistische Einschätzung", sagt Sandra Ponesky. Ein Prozess, der also länger dauern könnte als Tesla mit dem Ausbau der Fabrik warten will. Wasserreserven in Spitzmühle anzuzapfen oder in Fürstenwälde sei laut WSE aber keine Option.