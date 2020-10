Der Elektroautohersteller Tesla hat das Wasser für die Baustelle seiner Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) bezahlt. Das teilte der zuständige Wasserverband Strausberg Erkner am Freitag dem rbb mit. Nachdem der Verband das Wasser auf der Baustelle am Donnerstag wegen Zahlungsverzug abgedreht hatte, will er es nun wieder anstellen.