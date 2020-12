Im Spreeauer Ortsteil Freienbrink in Grünheide (Oder-Spree) regt sich neuer Widerstand gegen die geplante Tesla-Fabrik, die wenige hundert Meter vom Ort entfernt gebaut wird. Kritische Anwohner engagieren sich dort in einer Interessengemeinschaft.

Die Interessengemeinschaft vertritt nach eigenen Angaben 80 der knapp 300 Einwohner Freienbrinks. Die Bürger sehen die Tesla-Ansiedlung als Chance für die Region, sorgen sich aber um die Lebensqualität in ihrem Ort. Stephanie Seehaus, Mitglied der Gemeinschaft sagte dem rbb gegenüber: "Unsere Sorge ist, dass alles was von Süden von der A12 kommt – oder wenn die A10 gesperrt ist - durch unseren Ort geleitet wird. Wir sehen darin einfach eine langfristige Belastung des Ortes."

Zoff gibt es um einen Bebauungsplan der Gemeinde fürs Tesla-Umfeld. Der soll den Verkehr in der Region regeln. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft befürchten eine Lkw- und Pendlerflut in ihrem Ort, wenn die Tesla-Fabrik auch Hochtouren läuft. Deswegen haben rund 60 Mitglieder der Interessengemeinschaft kritische Stellungnahmen zu dem Plan bei der Gemeinde eingereicht.

Doch nicht nur der Verkehr sorgt für Unmut. Wenn Tesla seine Fabrik in den kommenden Jahren ausbaut, fällt auch mehr Abwasser an. Dann muss ein Klärwerk her. Ein Standort, den der zuständige Wasserverband WSE neben anderen gerade prüft, ist der Wald südlich von Freienbrink. Daher befürchten die Freienbrinker, dass schlechte Gerüche in ihr Dorf ziehen. Auch wollen sie nicht, dass weitere Bäume gefällt werden.