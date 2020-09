Bürger, Beamte und Tesla-Mitarbeiter haben am Mittwoch in Erkner weiter die Einwände zur in Grünheide entstehenden Fabrik des US-Autobauers diskutiert. In den vergangenen Monaten hatten mehr als 400 Bürger und Verbände meist kritische Anmerkungen zu der Industrie-Ansiedlung eingereicht. Am sechsten Tag des sogenannten Erörterungstermins waren noch knapp 40 der Einwender in die Stadthalle in Erkner gekommen.