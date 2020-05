Jürgen Löwenberger Land Montag, 11.05.2020 | 18:43 Uhr

Ich bin immer skeptisch was Tesla betrifft. Wie Musk reagiert, wenn er nicht bekommt was er will, sieht man gerade in Kalifornien. Er haut ab, dahin wo er es bekommt und die Politik das macht, was er vorgibt. Und warum sollte er das ausgerechnet in Brandenburg nicht so händeln?