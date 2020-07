Tesla will in Grünheide "völlig neue Batterie" bauen

Die E-Auto-Batterien, die Tesla in Grünheide produzieren will, sollen angeblich alle bisherigen Autobatterien in den Schatten stellen. Hinter den Stromspeichern stecke eine "völlig neue Technologie", sagte Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Montag Antenne Brandenburg. Die neuen Batterien seien kleiner und ermöglichten dank höherer Energiedichte mehr Reichweite, sagte der Minister weiter. Details zu seiner Batterie will Tesla Ende September in den USA vorstellen.