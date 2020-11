Elon Musk kündigt größte Batteriefabrik der Welt in Grünheide an

Nicht nur Autos, sondern auch Batterien: Tesla-Chef Elon Musk kündigt eine Ausweitung der Produktion am künftigen Standort Grünheide an. Doch dem Landesumweltamt hat nach eigenen Angaben für die Batteriefabrik noch gar kein Genehmigungsantrag vor.

Tesla-Chef Elon Musk will das künftige Werk des Elektroauto-Herstellers bei Berlin auch zur weltgrößten Batteriefabrik machen. Das kündigte Musk am Dienstag in einem per Video übertragenen Auftritt bei einer Konferenz zur europäischen Batteriewirtschaft an.

Zuvor hatte die Zeitung "Die Welt" darüber berichtet. Demnach plant der Firmenchef in Grünheide zusätzlich zum derzeit entstehenden Werk eine Batterieproduktion mit einer Kapazität von zunächst 100 Gigawattstunden pro Jahr. Später könne die Produktion auf bis zu 250 Gigawattstunden ausgebaut werden.