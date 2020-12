Bild: dpa

Fehlende Sicherheitsleistung - Arbeiten auf der Tesla-Baustelle ruhen wieder

18.12.20 | 13:28 Uhr

Auf dem Tesla-Gelände in Grünheide sind die Bauarbeiten erneut unterbrochen worden. Grund ist eine bislang fehlende Sicherheitsleistung des US-Konzerns - der soll für einen eventuellen Rückbau 100 Millionen Euro hinterlegen und hat bislang nicht gezahlt.

Das Brandenburger Landesumweltamt (LfU) in Potsdam hat dem Elektroautohersteller Tesla am Donnerstag untersagt, weiter an der Lackiererei der in Grünheide entstehenden Fabrik zu bauen. Auch gut 80 Hektar Kiefernwald, die Tesla roden möchte, müssen erstmal stehen bleiben. Der Grund: Tesla hat eine Donnerstag fällige Sicherheitsleistung in Höhe 100 Millionen Euro nicht – wie vom LfU gefordert – als Bankbürgschaft hinterlegt. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Tesla bat um Zahlungsaufschub

Vor etwa drei Wochen hatte das Landesumwelt den Bau der Lackiererei und die Rodungen als sogenannte "vorzeitige Maßnahmen" erlaubt. Das heißt, dass Tesla beides wieder rückgängig machen muss, falls die endgültige Genehmigung für das Gesamtprojekt ausbleibt. Um diesen Rückbau abzusichern, forderte das Amt die 100 Millionen Euro als Pfand. Am Mittwoch – einen Tag vor dem Fälligkeitsdatum – hatte Tesla das LfU noch per E-Mail und Fax um eine Verlängerung der Zahlungsfrist bis 15. Januar gebeten. In einem Schreiben ans Amt begründeten Anwälte des US-Unternehmens die Verzögerung damit, dass "interne Abstimmungen und Prozesse" noch nicht abgeschlossen seien, seit das Landesumweltamt die Bauschritte vor drei Wochen erlaubt hatte. Das Schreiben liegt dem rbb vor.

Amt droht mit härteren Schritten

Das LfU kam Teslas Bitte nicht vollständig nach. Am Fälligkeitstag am Donnerstag verlängerte das Amt die Zahlungsfrist bis zum 4. Januar. Außerdem legten die Beamten fest, dass Tesla nicht weiterbauen und roden darf, bis das Geld da ist. Das Land könne nicht "quasi unbeschränkt in Vorleistung" gehen. Tesla habe es nun "letztlich selbst und allein in der Hand", wann das Unternehmen weiterarbeiten könne. Sollte das US-Unternehmen auch bis zum 4. Januar nicht zahlen, will das Amt seine zwei vorzeitigen Genehmigungen ganz zurückziehen.

Aus Baustellenkreisen hieß es, Tesla sei wegen interner Führungsprobleme in Zahlungsverzug geraten. Auf der Baustelle, die derzeit interimsweise von Andre Thierig geleitet wird, fehle ein Chef. Tesla selbst wollte sich auf Nachfrage nicht zu dem Thema äußern. Auch das LfU war bisher für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Gerichtsentscheidung wegen Rodungen steht noch aus

Tesla plant ab kommendem Sommer in der Fabrik in Grünheide zunächst den Bau von 500.000 Fahrzeugen pro Jahr mit rund 12.000 Mitarbeitern. Bis zu 40.000 Beschäftigte in einer möglichen vierten Ausbaustufe sind dort beschrieben. In der vergangenen Woche hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg weitere Rodungen von Tesla nach einer Beschwerde des Naturschutzbundes Nabu und des Umweltverbands Grüne Liga Brandenburg untersagt. Die endgültige Entscheidung des Gerichtes steht bisher noch aus.