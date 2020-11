Bild: dpa/Slavko Midzor

Kommentar | Ein Jahr seit Musk-Ankündigung - Tesla hat Brandenburg verändert

12.11.20 | 15:44 Uhr

Am 12. November 2019 erklärte Elon Musk bei der Verleihung des Goldenen Lenkrads in einem Nebensatz, dass Europas erste Tesla-Fabrik in Berlin-Brandenburg gebaut wird. Seitdem ist viel passiert und eine Region hat sich verändert. Von Andreas Oppermann

Als Elon Musk vor genau einem Jahr ankündigte, dass er in Grünheide seine europäische Elektroautofabrik bauen will, war die Überraschung gewaltig. Eine Autofabrik in Brandenburg? In dem Bundesland, in dem von Cargo-Lifter bis zum peinlichen Flughafen-Projekt BER so ziemlich alles schief ging? Wo es keine Automobil-, sondern nur eine Kohle-Tradition gibt, die jetzt auch noch abgewickelt wird? In Brandenburg? Über das es böse Lieder gibt, die von leeren Landschaften, Ödnis und skurrilen Zurückgebliebenen handeln?

Und dann dieser Investor: Elon Musk, der Mann, der schon so viele visionäre Ideen verkündete, an der Umsetzung aber - zumindest zeitweise - scheiterte? Ein Amerikaner, der sein Geld im Internet verdiente und jetzt in Deutschland den Deutschen zeigen will, wie man das Auto der Zukunft baut? Elon Musk, der mit Tesla bislang nur Geld verbrannt hat?

Tesla zeigt Innovation

Die Skepsis war riesig. Und heute? Tesla erzielt seit fünf Quartalen Gewinne. Die Verkaufszahlen der Elektroautos steigen kontinuierlich. In einigen europäischen Ländern gehören Teslas zu den meistverkauften Autos ihrer jeweiligen Klassen. Und die Chefs der deutschen Autokonzerne sprechen öffentlich davon, dass Tesla einen Entwicklungsvorsprung bei E-Autos und dem Ladestellen-Netz von gut zwei Jahren hat.

Brandenburg verändert sich

Ein Jahr später hat sich auch die Sicht auf Brandenburg verändert. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien ist das Land an der Spitze - ein gravierender Standortvorteil für Tesla. Die Arbeit der Behörden nötigt Beobachtern Respekt ab. Inzwischen steht die Fabrik im Rohbau. Neue Autobahnabfahrten, die Verlegung eines Bahnhofs und weitere Straßen sind in Planung. In Ministerien, Landesbehörden und Kommunen wird konzentriert und schnell gearbeitet. Von Scheitern ist keine Rede mehr.

Ein Jahr "Tesla-Ankündigung" steht deshalb auch für einen Image-Wandel Brandenburgs. Statt für Kohle-Vergangenheit steht das Land auf einmal für elektromobile Zukunft. Statt für Ödnis und Langsamkeit für Innovation und attraktiven Wohn- und Lebensraum. Viel vom alten Image hat vor einem Jahr schon nicht mehr gestimmt. Landesregierung und Behörden müssen jetzt sicherstellen, dass betroffene Bürger und berechtigte Umweltschutzbedenken ernstgenommen werden. Dabei dürfen keine Zweifel aufkommen. Ansonsten wäre der Image-Wandel mit einem Glaubwürdigkeitsverlust erkauft. Deshalb geht bei den Genehmigungen auch Gründlichkeit vor Geschwindigkeit. Ansonsten könnte das Projekt doch noch scheitern - vor Gericht. Aber derzeit sieht es danach wirklich nicht aus. Sendung: Antenne Brandenburg, 12.11.2020, 16:40 Uhr