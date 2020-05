Die Baustelle der in Grünheide geplanten Tesla-Fabrik liegt in einem Wasserschutzgebiet. Der Nabu Fürstenwalde hatte Strafanzeige erstattet, weil auf der Baustelle Fahrzeuge angeblich ohne die im Wasserschutzgebiet vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen betankt würden. Die Staatsanwaltschaft teilte nun mit, dass sie nicht ermitteln werde, weil sie keinen Anfangsverdacht dafür sehe.

Die Tesla-Kritiker, von denen viele auch in einer Bürgerinitiative gegen die sogenannte Gigafactory organisiert sind, sind sich ihrer Sache dennoch sicher. Sie wollen die vermeintlich unerlaubten Betankungen mit Fotos und Videos dokumentiert haben. Ein Sprecher der Bürgerinitiative teilte mit, dass die Initiative sich nun an die Generalstaatsanwaltschaft in Brandenburg an der Havel wenden werde.