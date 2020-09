Bürger, Beamte und Tesla-Mitarbeiter haben am Dienstag in Erkner erneut die Einwendungen zur in Grünheide entstehenden Tesla-Fabrik diskutiert. Am fünften Tag dieses sogenannten Erörterungstermins ging es um die Themen Wasserver- und entsorgung, sowie Luftschadstoffe. In den letzten Monaten waren mehr als 400 Einwendungen zu dem Industrie-Projekt eingegangen.

Nachdem am ersten Erörterungstag am Mittwoch vergangener Woche noch mehr als 100 Bürger, die Einwendungen geschrieben hatten, in die Stadthalle in Erkner gekommen waren, sind am Dienstag rund 50 Bürger erschienen. Während die ersten Erörterungstage noch von hitzigen Verfahrensdebatten und mehreren Befangenheitsanträgen geprägt war, verlief die Diskussion am Dienstag weitgehend sachlich.

Bürger fragten etwa danach, wie Löschwasser bei besonders großen Feuern nachgepumpt werden soll. Auch wurde diskutiert, ob das Klärwerk Münchehofe durch das Abwasser aus der Tesla-Fabrik überlastet werden könnte. Schließlich wurde auch gefordert, Messgeräte für Feinstaub neben der Teststrecke auf dem Fabrikgelände zu installieren. Das Landesumweltamt nahm den Antrag entgegen.