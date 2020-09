In der Stadthalle in Erkner (Oder-Spree) diskutieren Bürger, Beamte und Tesla-Mitarbeiter auch am Freitag über Einwendungen aus der Bevölkerung gegen die in Grünheide entstehende Autofabrik. Nachdem am Mittwoch, dem ersten Tag dieses sogenannten Erörterungstermins, noch mehr als 100 Einwender erschienen waren, sind am Freitag, dem dritten Erörterungstag, nur noch gut 50 Einwender gekommen.