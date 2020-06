Der US-Elektroautohersteller Tesla hat in dieser Woche neue Genehmigungsunterlagen für seine in Grünheide geplante Fabrik beim Landesumweltamt eingereicht. Das teilte das Landesumweltministerium (MLUK) am Mittwoch mit.

Derzeit prüft das Landesumweltamt die neuen Dokumente. Danach sollen sie in der Genehmigungsbehörde in Potsdam, in den Gemeinden Grünheide und Spreenhagen, sowie in der Stadt Erkner öffentlich ausgelegt werden. Wie das MLUK weiter mitteilte, soll der Antrag auch im Internet veröffentlicht werden.