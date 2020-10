In Erkner haben am Donnerstag wieder Bürger, Beamte und Tesla-Mitarbeiter über die in Grünheide entstehende Tesla-Fabrik diskutiert. Es geht um mehr als 400 Einwendungen, die gegen das Werk des US-amerikanischen Elektroautoherstellers beim Landesumweltamt eingegangen sind.

Am siebten Tag des Erörterungstermins sind 26 Bürger in die Stadthalle in Erkner gekommen. Zu Beginn der Diskussion vergangene Woche Mittwoch waren noch 100 Teilnehmende anwesend. Auf der Agenda standen am Donnerstag die Themen Verkehr, Raumordnungsrecht und Baurecht.