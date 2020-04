Tesla hat Grundstück in Grünheide bezahlt

Die Kiefern sind schon gerodet, der Boden planiert. Jetzt hat Tesla auch den Kaufpreis für das Grundstück in Grünheide ans Land überwiesen. Aber: Bürgeranhörungen zum Projekt wurden wegen Corona verschoben. Ein neuer Gesetzentwurf könnte das ändern.

Der US-Elektroautohersteller Tesla hat den Preis für das 300 Hektar große Grundstück bei Grünheide an das Land Brandenburg überwiesen. Das teilte das Landesumweltministerium dem rbb am Dienstag mit.

In der geplanten E-Auto-Fabrik in Grünheide will Tesla ab 2021 bis zu eine halbe Million Elektroautos pro Jahr produzieren.

"Damit sind wir wieder einen kleinen Schritt vorangekommen", sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) der Zeitung "Der Prignitzer" am Dienstag. Er könne nicht vorhersagen, wann Tesla alle Genehmigungsunterlagen beisammen habe. Er rechne aber im Herbst oder Winter 2020 damit.

Mitte April hatte Tesla angekündigt, die Genehmigungsunterlagen für die geplante E-Auto-Fabrik anzupassen . Unter anderem sollen Pfählungen und ein geringerer Wasserverbrauch in die Dokumente eingearbeitet werden.

Wie das Landesumweltministerium am Dienstag mitteilte, wartet die zuständige Behörde, das Landesumweltamt, derzeit noch auf die neuen Unterlagen. Das Genehmigungsverfahren sei aber nicht ausgesetzt und müsse auch nicht neu gestartet werden. Die Behörden prüften schon eingereichte Unterlagen weiter. Nach Prüfung der aktualisierten Unterlagen will das Umweltamt entscheiden, ob diese noch einmal öffentlich ausgelegt werden müssen.

Tesla in Grünheide (Oder-Spree)

Bürger und Verbände hatten außerdem bis Anfang März mehr als 360 Einwendungen zu der geplanten Industrie-Ansiedlung eingereicht. Ein öffentlicher Anhörungstermin wurde wegen der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. Ein Gesetzentwurf der Großen Koalition könnte nun Bewegung in die Sache bringen: Das "Planungssicherstellungsgesetz" soll Bürger-Anhörungen im Internet ermöglichen. Außerdem sollen Planungsunterlagen auch im Internet, in amtlichen Veröffentlichungsblättern und in Tageszeitungen ausgelegt werden können, wenn die entsprechenden Behörden wie derzeit wegen der Corona-Krise geschlossen bleiben müssen.

Schon am Mittwoch will das Bundeskabinett eine Formulierungshilfe für den Bundestag billigen. Dann könnten Bundestag und Bundesrat die Sonderregelung schon im Mai in Kraft setzen. Sie soll bis 2025 gelten.