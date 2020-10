Wenn die Tesla-Fabrik in Grünheide tatsächlich in Betrieb geht, dürfte sich das stark auf die Infrastruktur in der Region auswirken: auf Verkehr, Wohnungen, Schulen. Die Linksfraktion in Brandenburg fordert, dass sich der Autobauer an den Kosten beteiligt. Von Philip Barnstorf

Die Fraktion der Linken im Brandenburger Landtag fordert, dass der US-Elektroautohersteller Tesla den Ausbau der Infrastruktur im Umfeld des in Grünheide (Oder-Spree) entstehenden Werkes mitbezahlt. Allein im Verkehrsbereich plane die Landesregierung, in diesem und im kommenden Jahr 78 Millionen Euro zu investieren, sagte Christian Görke, verkehrspolitischer Sprecher der Linken, am Sonntag. Wieviel Geld in den folgenden Jahren und für Kitas und Schulen ausgegeben werden müsse, sei noch gar nicht absehbar.

Dass sich Tesla hier finanziell beteiligt erscheint unwahrscheinlich. Aber auch eine Autobahnabfahrt am Gelände soll entstehen. Deren Fertigstellung könnte noch dauern, weil ab Januar zunächst andere Bauarbeiten an der Autobahn A10 geplant sind. Daher beabsichtigt Tesla in Abstimmung mit dem Infrastrukturministerium auf eigene Kosten schon in den kommenden Monaten eine temporäre Auf- und Abfahrt von der A10 zum Gelände zu bauen.

So sollen etwa direkt am Teslagrundstück in Grünheide zwei Straßen erweitert und eine neu gebaut werden. Weil es sich um Landesstraßen handelt, ist generell das Land dafür zuständig. Allerdings muss dafür erst eine Änderung des entsprechenden Bebauungsplans von der Gemeinde abgesegnet werden. Die Unterlagen dazu liegen noch bis Anfang Dezember vor Ort und im Internet aus.

Der Landkreis Oder-Spree rechnet damit, dass mit Tesla-Mitarbeitern, deren Angehörigen und Angestellten in der erwarteten Zuliefer-Industrie rund 10.000 Menschen in den Landkreis ziehen werden. Der Bedarf nach Schul- und Kitaplätzen dürfte also steigen. "Wir erwarten, dass durch Tesla Investition in die soziale Infrastruktur erforderlich sein werden", sagt Sascha Gehm, Dezernent für Straßenverkehr, Ordnung und Umwelt in Oder-Spree. Dass aber Tesla für Kitas und Schulen bezahlt, hält er für "rechtlich sehr fraglich". Die Notwendigkeit an Kita- und Schulplätzen könne man kaum rechtssicher Tesla zuschreiben. Gehm sieht stattdessen die Kommunen in der Pflicht. "Wir hoffen, dass wir durch den Zuzug über Einkommenssteuer und andere Steuern die Investition refinanzieren können", so Gehm weiter.

In Erkner zeigt sich dieses Kalkül schon jetzt: Das Gebäude der dortigen Morus-Oberschule sollte ohnehin so erweitert werden, dass zukünftig in jedem Jahrgang fünf Klassen gebildet werden können. Wegen des erwarteten Zuzugs durch Tesla plant der Landkreis Oder-Spree nun, das Gebäude gleich für sechs Parallelklassen zu bauen.