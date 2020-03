Martin Brandenburg Dienstag, 10.03.2020 | 18:07 Uhr

Das Problem ist sehr oft bei der Schaffung von Arbeitsplätzen in Ostdeutschland : Das gefällt der Konkurrenz in den Alten Bundesländern nicht. Das haben wir schon beim BER gesehen. Wo sich München und Frankfurt darüber freuen. Bei Tesla, klagen Bayerische Vereine und andere Verbände. Auch die Natur- und Umweltschützer, müssen nicht immer Ostdeutsche Interessen vertreten. Zum Schluss, wird die Nadel im Heuhaufen gesucht werden. Wenn ich das jetzt schon wieder, mit dem unzureichenden Brandschutz lese. Wieviele Jahre, musste der Brandschutz am BER nachgebessert werden. Also, Ich denke, da ist schon sehr viel Neid und Missgunst dabei. Nach der Alten Devise : Bayern first. In Bayern wird so etwas noch im Biergarten klargemacht, oder auf dem Oktoberfest. Deshalb heißt deren Automarke auch BMW. Und vom Münchener Flughafen, fliegen sogar Flugzeuge. Ein Autowerk in Brandenburg - I woas net, glaub i net. Bei däne drübe-im Osten.