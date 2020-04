Der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Brandenburger Landtag, Clemens Rostock, sieht für die künftige Nutzung des Schienennetzes durch den Elektroauto-Hersteller Tesla keine unüberwindbaren Hindernisse. Dies teilte er am Donnerstag in einer Presseerklärung mit. Da mit einer deutlichen Zunahme des Zugverkehrs zu rechnen sei, müsse für die Region ein neues Schienen-Verkehrskonzept entwickelt werden. So fordert Rostock unter anderem, die Bahnschranken in Fangschleuse und Hangelsberg durch Unter- und Überführungen zu ersetzen. Die Umsetzung könne allerdings Jahre dauern