Vor gerade einmal einem halben Jahr hat Tesla den Bau einer Auto-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) beantragt. Heute legen die US-Amerikaner komplett überarbeitete Unterlagen vor. In nur sechs Monaten haben sie damit zwei Dinge bewiesen: Sie sind extrem flexibel und Tesla ist lernfähig, zugunsten des Projekts und der Region.

Als größtes Problem stellte sich in den vergangenen Monaten der geplante enorme Wasserverbrauch der Elektroauto-Fabrik dar. Der war deutlich höher als in anderen Autofabriken, da Tesla die meisten Komponenten von der Karosserie über den Antriebsstrang bis zum Sitz selbst in Grünheide herstellen will. Umweltschützer, aber auch viele Verantwortliche in der Region, haben Tesla deutlich gemacht, dass die Akzeptanz der Fabrik auch am Umgang mit dem Wasser hängt.

Getreu dem Tesla-Motto, nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sein zu wollen, hat Tesla im zweiten Entwurf den Verbrauch massiv gesenkt. Durch bessere Verfahrenstechnik, Schmutzwasseraufbereitung und viel Kreativität ist das gelungen.