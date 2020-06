Die vom Elektroauto-Hersteller Tesla überarbeiteten Unterlagen zur in Grünheide (Oder-Spree) geplanten Fabrik sollen ab Donnerstag für einen Monat öffentlich ausgelegt werden. Das teilte das Landesumweltministerium am Dienstag mit. Bürger und Verbände können nach der Auslage Einwände zu den neuen Unterlagen einbringen.

Schon im Januar hatte Tesla Genehmigungsunterlagen ausgelegt. Allerdings hat das US-Unternehmen jetzt die Fabrikpläne so umfassend geändert, dass die geänderten Dokumente noch einmal ausgelegt werden müssen.

Interessierte können die Unterlagen nach telefonischer Anmeldung im Landesumweltamt in Frankfurt (Oder), in den Rathäusern in Grünheide und Erkner sowie im Amt Spreenhagen einsehen. Allerdings müsse sich jeder wegen der Einschränkungen in der Corona-Pandemie vorher telefonisch anmelden. Damit soll sichergestellt werden, dass nicht zu viele Personen bei der Akteneinsicht zusammentreffen. Besonders ist, dass die Unterlagen wegen der Corona-Pandemie auch online veröffentlich werden.