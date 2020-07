Tesla will weitere 40 Hektar Wald roden lassen

Der US-amerikanische Autohersteller Tesla hat seine Pläne für die in Grünheide (Oder-Spree) geplante Fabrik überarbeitet. Wie das Landesumweltamt am Montag mitteilte, sollen in der Fabrik nun keine Batterien mehr produziert werden. Der Wasserverbrauch wird reduziert - dafür soll mehr Wald gefällt werden.