Josti Berlin Freitag, 11.09.2020 | 08:51 Uhr

Das ist im Vergleich zu dem was hier seit Monaten in der Diskussion ist, eigentlich nicht viel Neues. Der neue Autobahnanschluss mit Zubringer dürfte parallel, südlich der Bahnlinie zur L23 verlaufen. Interessant wäre, ob beim Bahnzubringer eine Gegenkurve aus Richtung Frankfurt/Oder gebaut wird. Die könnte auch für den Personenverkehr aus dieser Richtung genutzt werden. Wenn man die L38 ausbaut, stellt sich mir die Frage, wie man den Durchgangsverkehr in Hangelsberg begrenzen will.

Gut, das Tesla auf seinem Gelände die Regie über den Straßen- und Gleisausbau übernehmen will. Bekannt ist, das Tesla in Freienbrink südlich der L38 weitere Flächen für Logistik erwirbt. Da könnte man ein Konzept für das gesamte Gebiet erstellen.

Mein Aufruf an die Grünheider, sich aktiv in die Planung einzubringen, anstatt hier nur rumzumeckern.