Tesla-Ansiedlung in Grünheide - Neue Straßen, Schienen, Radwege rund um Tesla-Fabrik

28.10.20 | 17:14 Uhr

Bei Tesla in Grünheide sollen bald zehntausende Menschen täglich ein- und auspendeln. Dafür reicht die aktuelle Verkehrsinfrastruktur nicht aus. Ein neuer Bebauungsplan, der derzeit in Grünheide ausliegt, soll das ändern.

Die Zahlen sind gewaltig: In der aktuell zur Genehmigung stehenden Tesla-Fabrik sollen bis zu 12.000 Menschen arbeiten. Wenn Tesla seine Fabrik in den kommenen Jahren noch ausbaut, könnte sie bis zu 40.000 Arbeitnehmer beschäftigen, die alle irgendwie zum Werk kommen müssen. Außerdem sollen täglich Baumaterial in die Fabrik hinein- und fertige Teslas aus der Fabrik heraustransportiert werden. Die gilt zwar als gut angebunden, aber damit sich bei soviel Verkehr nicht Autos, Lkw, Züge und Fahrräder stauen, muss einiges passieren. Deswegen liegt noch bis 2. November ein Vorschlag zur Änderung des lokalen Bebauungsplans im Grünheider Rathaus und im Internet aus. Er sieht im Wesentlichen fünf Baumaßnahmen vor:

Neue Autobahnabfahrt und neue Landesstraße

Im Norden des Teslageländes soll eine neue Autobahnabfahrt vom Berliner Ring entstehen, und zwar zweispurig, sodass auch Lkw problemlos auf die ebenfalls neu zu bauende Landesstraße fahren können. Diese soll - vorbei an einer geplanten Werkszufahrt - über ca. 400 Metern zur schon bestehende Landesstraße 23 östlich des Teslageländes führen. Wenige Meter nördlich dieser geplanten Mündung überquert die L23 die Schienen, auf denen unter anderem die Züge des RE1 rollen. Hier soll eine Brücke den beschrankten Bahnübergang ersetzen, sodass Autos, Radfahrer und Fußgänger nicht an den Schranken warten müssen, wenn bald mehr Regionalexpresse und Güterzüge verkehren.

Land und Gemeinde sollen zahlen

Südlich des Tesla-Geländes sollen weitere Fahrspuren and die Landesstraße L38 angebaut werden, damit Autos und Lkw ins Tesla-Werk und ins Gewerbegebiet Freienbrink abbiegen können, ohne den restlichen Verkehr zu verlangsamen. Schließlich will die Gemeinde Grünheide auch den Parkplatz am Bahnhof Fangschleuse um circa 6.000 Quadratmeter vergrößern. Bis zu 300.000 Euro will sie dafür ausgeben, sagt Bürgermeister Arne Christiani. Die anderen Baumaßnahmen wird voraussichtlich das Land Brandenburg bezahlen, das insgesamt 78 Millionen Euro in die Verkehrsinfrastruktur rund um das Tesla-Gelände investieren will.

Tesla will temporäre Abfahrt auf eigene Kosten bauen

Wenn es nach Bürgermeister Christiani geht, sollen die Grünheider Gemeindevertreter den geänderten Bebauungsplan auf ihrer Sitzung am 15. Dezember beschließen. Dann könnten Anfang kommenden Jahres die Bagger rollen. Aber selbst wenn das klappt, dürften Jahre ins Land gehen, bis alle Straßen und Autobahnabfahrten fertig sind. Christiani hofft, dass 2026 alle Bauarbeiten durch sind. Solange will Tesla nicht warten und plant deshalb auf eigene Kosten eine exklusive Werksabfahrt zu bauen, bis die eigentliche Abfahrt steht. Derzeit bespricht die Firma das mit dem Landesbetrieb Straßenwesen. Auch die Gemeinde Grünheide will mit einer vorzeitigen Genehmigung den Parkplatz am Bahnhof Fangschleuse schon ab dem 11. November ausbauen, damit alle Autofahrer einen Parkplatz finden, wenn der RE1 ab dem 13. Dezember nicht stündlich sondern halbstündlich hält.

Schichtwechsel soll auf Verkehr abgestimmt werden

Aber das Engagement von Gemeinde und Land allein wird nicht reichen, um die Pendler- und Materialflut einer 40.000-Mitarbeiter-Fabrik zu bewältigen. Auch Tesla ist bei Lösungen zum Verkehr gefragt. Einige davon haben Berliner Verkehrsingenieure in einem Gutachten skizziert, das dem Bebauungsplan beiliegt. Im Tesla-Werk ist ein 24-Stunden- Dreischichtbetrieb mit je gut 9.000 Mitarbeitern geplant. Zusätzlich soll es eine Tagesschicht geben. Damit nicht gleichzeitig 9.000 Mitarbeiter ab- und weitere 9.000 Mitarbeiter anreisen, plant Tesla die Schichtwechsel von Abteilung zu Abteilung jeweils zeitlich versetzt. So könnte der Pendelverkehr gestreckt werden. Weil die Planer damit rechnen, dass fast zwei Drittel der Mitarbeiter mit dem Auto kommen werden, sollen die Schichtwechsel außerdem so gelegt werden, dass sie nicht mit den Stoßzeiten auf dem benachbarten Berliner Autobahnring zusammenfallen.

Fahrgemeinschaften und E-Bikes

Um den Autoverkehr weiter zu minimieren schlagen die Planer vor, dass Tesla Fahrgemeinschaften etwa mit speziellen Parkplätzen am Werk fördert. Firmentickets könnten dabei helfen, vor allem aus Berlin einpendelnde Mitarbeiter zum Zugfahren zu animieren. Hierbei wären laut dem Gutachten auch Shuttlebusse von Erkner und dem Bahnhof Fangschleuse zum Werk hilfreich. Wenn der Bahnhof Fangschleuse näher ans Werk gebaut wird, könnten die Mitarbeiter auch zu Fuß gehen. Aber das ist ein gesondertes Genehmigungsverfahren. Der Bebauungsplan schafft hier nur erste Voraussetzungen, wie etwa Parkplätze an der neu zu bauenden Landesstraße. Schließlich befürworten die Planer neue und bessere Radwege in der Region. Auch könne Tesla E-Bikes fördern, damit möglichst viele Mitarbeiter aus der Region zur Arbeit radeln.