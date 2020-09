Das Jobcenter Frankfurt (Oder) intensiviert in den nächsten Wochen die Suche nach Mitarbeitern für die künftige Tesla-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree). Dazu habe es bereits erste Gespräche mit dem US-Unternehmen gegeben, sagte Frank Mahlkow, der Leiter des Frankfurter Job-Centers dem rbb-Studio Frankfurt.

Tesla habe zum einen Bedarf an Hochqualifizierten - wie Technikern, Ingenieuren und Betriebswirten -, zum anderen in der Fertigung. Dort sei eher die Herausforderung Personal zu finden, dass bereit ist in einem Drei-Schichtsystem zu arbeiten und die dafür entsprechende körperliche, gesundheitliche Konstitution habe. "Wir haben aber auch das Signal gesendet, jederzeit für entsprechende oder notwendige Qualifizierungen zur Verfügung zu stehen", sagte Mahlkow. "Die finanziellen Mittel sind da."