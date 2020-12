Tesla muss die Rodung auf seiner Baustelle in Grünheide nun doch unterbrechen. Das hat das Oberverwaltungsgericht entschieden. Damit hob es den Entschluss des Verwaltungsgerichts vorläufig auf, das die Rodung kurz zuvor gestattet hatte.

Der Elektroautobauer Tesla darf Bäume auf seiner Baustelle in Grünheide (Oder-Spree) vorerst doch nicht abholzen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Donnerstagnachmittag entschieden. Nur wenigen Stunde zuvor hatte das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) vorläufig die Rodung erlaubt.



Der Nabu und die Grüne Liga hatten bereits am Montag einen Eilantrag gegen die Rodungen beim Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) eingereicht. Nach einem eintätigen Rodungsstopp lehnte das Frankfurter Gericht den Eilantrag Donnerstagmorgen ab. Die Umweltverbände legten dagegen am Nachmittag vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenbrug als nächsthöherer Instanz Beschwerde ein. Das Gericht in Berlin hat die Rodung nun abermals bis zur Entscheidung über die Beschwerde gestoppt.