Geplante Fabrik in Oder-Spree

Heidemarie Schröder von der Bürgerinitiative erläuterte dabei ihre Sorgen bezüglich der Wasserversorgung in der Region: "Wir haben jetzt schon Probleme mit Klimawandel und verringertem Niederschlag. Mit einem zusätzlichen großen Wasserverberbaucher kann es nicht besser werden."

Landesumweltminister Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen) hat am Mittwoch mit Mitgliedern der Tesla-kritischen "Bürgerinitiative gegen Gigafactory Grünheide" über die geplante Autofabrik gesprochen. Fast zwei Stunden, eine halbe Stunde länger als geplant, debattierten Umweltminister Axel Vogel und die Mitglieder der Bürgerinitiative.

Geplantes E-Auto-Werk in Grünheide

Weil auch andere diese Sorge teilen, hat Tesla schon angekündigt, weniger Wasser in Grünheide verbrauchen zu wollen. Das reicht der Bürgerinitiative aber nicht. ​

Eine andere Befürchtung der Tesla-Kritiker war für den Minister allerdings neu: Wenn der Boden für die Fabrik versiegelt wird, könne von oben kein Regenwasser mehr in die Erde sickern. Dadurch könne tiefliegendes salziges Grundwasser nach oben steigen und das dortige Grundwasser ungenießbar machen. Der Minister will dem nachgehen, kündigte er an.