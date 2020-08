Die Landtagsfraktion "Die Linke" hat am Dienstag die Brandenburgische Landesregierung aufgefordert, einen Runden Tisch zur Wasserversorgung der von Tesla geplanten E-Autofabrik in Grünheide (Oder-Spree) einzurichten. Das geht aus einem Antrag der Linken an die Landesregierung hervor. Demnach sollten an diesem umgehend alle Behörden, Tesla, anliegende Kommunen, Umweltverbände und Bürgerinitiativen teilnehmen.