Der US-Elektroautobauer Tesla will für seine Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) weiteren Wald roden lassen. Die Prüfung dazu laufe, sagte der Referatsleiter Immissionsschutz im Umweltministerium, Frank Beck, am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags.

Mit einer endgültigen Genehmigung rechnet Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) noch vor dem Jahresende. Am 23. September findet in Erkner zunächst eine öffentliche Anhörung zum Verfahren statt – insgesamt sind 406 Einwendungen zu dem Projekt eingegangen. In Grünheide baut Tesla seine erste Fabrik in Europa. Dort sollen ab Sommer 2021 rund 500.000 Autos im Jahr hergestellt werden.