Die Firma Tesla hat den Projektleiter für den Fabrikbau in Grünheide gefeuert. Zu den Gründen will sich das Unternehmen nicht äußern, Branchenkenner vermuten einen Zusammenhang mit zunächst unbezahlten Wasserrechnungen. Von Andreas Oppermann

Ob diese Personalentscheidung Auswirkungen auf den Bau der Fabrik hat, ist noch unklar. Der Austausch mit den Behörden in Brandenburg sei dem Vernehmen nach allerdings nicht gefährdet und laufe in den eingespielten Bahnen. Die Planung und das Genehmigungsverfahren seien nicht betroffen. Die Entlassung hat nach rbb-Informationen aber für Verunsicherung auf der Baustelle geführt.

Tesla hat den Gesamtprojektleiter für den Bau der Elektroautofabrik in Grünheide, Evan Horetzky, entlassen. Das erfuhr der rbb am Donnerstag aus Branchenkreisen.

Evan Horetsky war als "Head of Engeneering, Procurement and Construction" der Gesamtprojektleiter der Fabrik. Schon im September 2019, als Wirtschaftsminister Jörg Steinbach mit Verantwortlichen von Tesla über das Gelände in Grünheide-Freienbrink flog, um die Lage des Grundstücks zu veranschaulichen, war Horetsky mit an Bord.

Horetsky hatte schon viele andere Tesla-Projekte betreut, unter anderem die Fertigstellung der Tesla-Akku-Fabrik in Nevada und den Bau der Fabrik in Shanghai. Außerdem war er für die Vorbereitung der Autoproduktion im Kalifornischen Fremont zuständig. Für den Fabrikbau in Grünheide hatte er also alle nötigen Qualifikationen - vom Bau bis zur Einrichtung der Fertigungsstraßen für den Autobau in den Gebäuden.