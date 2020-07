In dem Schreiben geht es um zwei Probleme: Zurzeit darf der WSE 15 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr aus dem Boden pumpen. Damit könne er zwar die derzeitige Bevölkerung in der Region und die derzeit geplante Tesla-Fabrik versorgen, befürchtet aber in naher Zukunft große Probleme: So wird erwartet, dass durch die Tesla-Ansiedlung mehr Menschen als ohnehin schon in die Region ziehen. Auch Unternehmen werden sich wahrscheinlich im Kielwasser von Tesla ansiedeln. Außerdem werden das im Barnim geplante Rechenzentrum der Bundeswehr und das Gewerbegebiet Altlandsberg in Zukunft Wasser benötigen. Der WSE rechnet daher damit, dass sein jährliches 15-Millionen-Kubikmeter-Wasserkontingent nur noch bis Ende 2022 reicht. Daher fordert der Verband von den Landesbehörden die Erlaubnis, zusätzlich drei Millionen Kubikmeter pro Jahr zu fördern.

Baut Tesla seine Fabrik in Zukunft noch aus, sodass sie mehr Wasser benötigt als die derzeit beantragten maximal 1,5 Millionen Kubikmeter pro Jahr, dürfte sich die Lage noch verschärfen.