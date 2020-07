Fürstenwalder Wasserverband bietet Kooperation für Tesla-Versorgung an

Fabrik in Grünheide (Oder-Spree)

Der Fürstenwalder Wasserverband ist bereit, bei der Versorgung der in Grünheide (Oder-Spree) geplanten Tesla- Elektroauto-Fabrik zu helfen. Das teilte der Verband am Montag auf Nachfrage dem rbb mit. Demnach sei eine Kooperation mit dem Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) vorstellbar, der bisher als Versorger des Werks vorgesehen ist.

Ansiedlung in Grünheide

Die Fürstenwalder stünden dabei allerdings auch vor Herausforderungen: So habe der Verband derzeit kein Wasser für die Tesla-Fabrik übrig. Dieses müsse erst mit neuen Genehmigungen und Brunnen erschlossen werden. Auch sei das Klärwerk des Verbandes nur auf den aktuellen Verbrauch der Region ausgerichtet. Aktuell verkauft der Wasserzweckverband Fürstenwalde rund 2,6 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr an 45.000 Kunden zwischen dem Dreieck Spreeau und Lebus (Märkisch-Oderland).

In der vergangenen Woche hatte der WSE von Problemen bei der Planung der Wasserversorgung der Fabrik gesprochen. Der Grünheider Bürgermeister Arne Christiani (parteilos) schlug daraufhin vor, Tesla an die Leitungen des Wasserzweckverbands Fürstenwalder anzuschließen. Weil Grünheide teilweise vom WSE und teilweise vom Wasserverband Fürstenwalde versorgt wird, ist Christiani Mitglied in beiden Verbänden.