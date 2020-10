Der US-Autobauer Tesla hat in der Nacht den Erschließungsvertrag für das Baugelänge in Grünheide (Oder-Spree) unterschrieben. Das teilte der Verbandsvorsteher der Wasserverbandes Strausberg-Erkner, André Bähler, am Mittwochvormittag mit. Damit kann das Gelände in den nächsten Monaten an das Wassernetzwerk angeschlossen werden.