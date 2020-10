Spreeauer Spreeau Freitag, 23.10.2020 | 09:53 Uhr

Herr Neumann,

so langsam nervt es mit Ihren immer wieder falschen und polemischen Behauptungen.

Wie kommen Sie darauf, dass die versiegelten Flächen eines Industriegebiets mehr Regenwasser in die Grundleiter durchließen als Waldboden?? Hanebüchen!

Wieso behaupten Sie wiederholt, dass der private Wasserverbrauch exorbitant höher als im Rest des Landes wäre? Schauen Sie sich die Zahlen an! Freienbrink liegt in LOS. In LOS verbrauchen die von Ihnen so häufig diffamierten Einwohner mit 113,8L/Kopf nur leicht und ganz sicher nicht exorbitant mehr als der durchschn. Brandenburger mit 111,4L/Kopf und immer noch weniger als der durchschn. Berliner mit 114,3L/Kopf.

Quelle: https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/regionalstatistiken/r-gesamt_neu.asp?Ptyp=410&Sageb=32002&creg=BBB&anzwer=5



MOL ist sicher ein Ausreißer, jedoch liegen die Gründe hier ganz sicher nicht darin, dass die Menschen scharf ab der Landkreisgrenze Ihren Garten anders bewässern, als Ihre Nachbarn.