Tesla will Shuttle-Zug zum geplanten Werk fahren lassen

Gigafabrik in Grünheide

Der US-Autobauer Tesla will einen Shuttle-Zug von Erkner zu seiner in Grünheide (beide Oder-Spree) geplanten Fabrik fahren lassen. Das erfuhr der rbb am Freitag aus Tesla-Insiderkreisen.

Mit dem Shuttle-Zug sollen Angestellte, die in Erkner aus der S-Bahn oder dem RE1 aussteigen, schnell zum Werk gelangen. Dafür will Tesla im Südosten des Geländes einen Bahnhof bauen. Die Firma strebt an, dass der Zug schon zum geplanten Produktionsbeginn im Juli 2021 fährt.