Die Anhörung zum Bau der neuen Tesla-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) ist am Freitagabend nach acht Tagen zu Ende gegangen. Am letzten Tag wurden die Themen Forstrecht, Klima und eine Umweltverträglichkeitsprüfung besprochen.



In der Stadthalle von Erkner konnten seit vergangener Woche Mittwoch Naturschützer und Anwohner ihre Kritik an dem geplanten Werk des Elektroautoherstellers Tesla äußern. Diese Anhörung war Teil des Genehmigungsverfahrens für das Werk in Grünheide. Insgesamt gab es mehr als 400 Einwände von Einzelpersonen oder Verbänden.