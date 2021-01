Das BMWI hat demnach am 10. Dezember 2020 das zweite europäische Großprojekt zur Batteriezellfertigung bei der Europäischen Kommission eingereicht. Knapp 50 Unternehmen in zwölf europäischen Mitgliedstaaten seien mit ihren Projekten Teil dieses Vorhabens von gemeinsamem europäischen Interesse (IPCEI), darunter elf deutsche Unternehmen. Sie erhofften sich Fördergelder von der EU.

Tesla darf den Bau seiner Batteriefabrik in Brandenburg vorbereiten. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWI) hat dem US-Konzern den "vorläufigen Maßnahmebeginn" erlaubt, wie eine Ministeriumssprecherin am Donnerstag mitteilte. "Bild" und "B.Z." hatten zuvor darüber berichtet.

Aktuell baut Tesla mit Vorab-Genehmigungen seine E-Auto-Fabrik in Grünheide. Der Genehmigungsschritt in Brüssel und der vorläufige Maßnahmenbeginn haben damit nichts zu tun. Sie beziehen sich auf die geplante Batterie-Fabrik.

Einen Antrag darauf hat Tesla in Brandenburg aber noch nicht eingereicht. Wenn das der Fall ist, folgt ein Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz oder nach Baugesetz. Mit dem jetzigen vorläufigen Maßnahmebeginn kann Tesla lediglich die Batteriefabrik vorbereiten, ohne damit die Genehmigung aus Brüssel zu gefährden. Für die Frage Baugenehmigung und Immissionsschutzgenehmigung gelten die Voraussetzungen des Bundesimmissionsschutzgesetz beziehungsweise der relevanten Länderregelungen. Das Bundeswirtschaftsministerium ist dafür nicht zuständig.



Tesla baut in Grünheide eine Elektroautofabrik. Die Produktion soll im Juli beginnen. Tesla-Chef Elon Musk hatte im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt, dass in Grünheide auch die weltgrößte Batteriefabrik entstehen soll. Für die Autofabrik fehlt bisher die umweltrechtliche Genehmigung, Tesla baut mit vorzeitigen Zulassungen.