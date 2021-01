Bild: imago-images/Christian Thiel

E-Autofabrik bei Grünheide - Wer die Tesla-Baustelle kontrolliert

23.01.21 | 08:48 Uhr

Eine Baustelle wie die von Tesla hat es in Brandenburg noch nicht gegeben. Die Größe des Vorhabens und die Geschwindigkeit, mit der Tesla voranschreitet, sind nicht vergleichbar. Wie kann da sichergestellt werden, dass es mit rechten Dingen zugeht? Von Franziska Hoppen

Wer in Deutschland baut, muss sich an viele klare Regeln halten: Dazu gehören Auflagen zum Gewässerschutz, zum Brandschutz oder etwa zur Sicherung von Maschinen. Auch Tesla muss sich an diese Regeln halten. Zusätzlich sind in jeder der bisher erteilten Vorab-Genehmigungen, nach denen Tesla bereits bauen darf, zusätzliche Auflagen festgeschrieben.

23 Stichproben-Besuche

Ob diese Auflagen eingehalten werden, kontrollieren unterschiedliche Instanzen. Dazu gehört der Landkreis Oder-Spree. Seine Untere Wasserbehörde überprüft die Einrichtung der Baustelle im Hinblick auf mögliche Wasserverschmutzungen. Sie hat zum Beispiel festgestellt, dass nach der Pfahlgründung die dafür notwendige Grundwassersenkung wieder rückgängig gemacht wurde. Seit Beginn der Bauarbeiten waren die Gutachter insgesamt 18-mal für Stichproben auf der Baustelle – meistens unangekündigt. Im Vergleich sei das oft, sagt Sascha Gehm, Dezernent für Bauen beim Landkreis. "Dass Tesla auf einem Trinkwasserschutzgebiet baut, bedeutet eine höhere Kontrolldichte." Das Bauordnungsamt überprüft zudem, ob Tesla auch wirklich nur das baut, was in den vorläufigen Genehmigungen erlaubt ist und sich dabei an die Bauordnung hält. Die Gutachter waren bisher fünf Mal vor Ort.

Tesla muss auch selbst kontrollieren

Tesla selbst hat einen Gewässerschutzbeauftragten ernannt. Er ist Mitarbeiter des Unternehmens und täglich auf der Baustelle, genauso wie ein Mitarbeiter eines externen Unternehmens, das Tesla beauftragt hat - eine Art ökologische Baubegleitung. Sie soll auf den Umgang mit Maschinen achten, mit Schmierstoffen oder die Betankung und alle Vorgänge protokollieren, ist im Notfall geschult, einzugreifen. Ähnlich wie ein TÜV wird dieses Unternehmen zwar von Tesla bezahlt, soll aber neutral prüfen. Sowohl Tesla als auch dieses beauftragte Unternehmen dürften daran interessiert sein, die Auflagen einzuhalten. Denn sollte der Landkreis bei seinen Stichproben Umweltstraftaten feststellen, könnte das Tesla und seinen Dienstleister teuer zu stehen kommen. "Ich denke schon, dass es auf der Baustelle so abläuft, wie die Vorab-Genehmigungen festlegen", sagt auch Axel Heinzel-Berndt, Naturschutzreferent beim BUND – auch, wenn er es besser fände, wenn nicht Tesla diese ökologische Baubegleitung beauftragen würde sondern eine Umweltbehörde, die Tesla nach der finalen Genehmigung die Kosten in Rechnung stellt. So entstünde gar nicht erst die mögliche Versuchung, Spielräume in den Auflagen zu Gunsten des Investors zu interpretieren.

Der Wille ist da

Tesla selbst sei bemüht, sich an die Auflagen zu halten, sagt Sascha Gehm. Unter anderem vermutlich auch, weil die Firma unter großem Öffentlichkeitsdruck steht. Kaum eine andere Baustelle in Deutschland dürfte so gut durch Drohnenvideos und Fotoaufnahmen von Fans dokumentiert sein – für jeden einsehbar in den sozialen Netzwerken. Auch Umweltschützern dienen diese Aufnahmen, um den Fortschritt auf der Baustelle unter die Lupe zu nehmen - quasi eine vierte Überwachungs-Instanz - nach dem Landkreis, Tesla selbst und Teslas Dienstleister. Dem Naturschutzbund Brandenburg (Nabu) reicht das aber nicht. Landesgeschäftsführerin Christiane Schröder wünscht sich, dass der Nabu auch offiziell in Arten- und Biotopschutz auf dem Gelände mit einbezogen wird und dafür Mitglieder die Baustelle auch betreten dürfen. Noch ist das nicht möglich, auch weil das generell nicht üblich ist. Allerdings ist die Tesla-Baustelle mit ihrer Größe und ihrem Tempo schwer mit anderen Industriebaustellen zu vergleichen. Schröders Argument: Der Nabu müsse sich in seiner Bewertung nicht an Teslas Rahmenbedingungen halten. Zu Kompromissen sei man im Gespräch.

Kleinere Verstöße sofort korrigiert

Nachweisliche Verstöße auf dem Gelände, so Sascha Gehm, seien kleinere gewesen, zurückzuführen etwa auf versehentliche Unaufmerksamkeiten einzelner Subunternehmer. Zum Beispiel habe zu Beginn der Bauarbeiten im Wachhäuschen unter einer Dieselheizung die zweite Wanne gefehlt – für den Wachdienst war es vermutlich das erste Mal, in einem Trinkwasserschutzgebiet zu arbeiten. Ein anderes Mal sei ein Abdichtset nicht in der Nähe gewesen. Auf den Hinweis hin seien diese Verstöße aber sofort korrigiert worden. Bei größeren Verstößen droht Tesla ein Bußgeldbescheid.

Vier Verfahren bei der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) berichtet außerdem von vier Verfahren, die seit Baubeginn vorliegen. Drei der Verfahren wurden jedoch eingestellt: zu Verschmutzungen durch Betankungen auf dem Gelände, zu Öl auf einem Waldweg, zu Tötung geschützter Tierarten und verunreinigtem Grundwasser. Wegen mangelndem Anfangsverdachtes oder weil die Verschmutzungen sehr geringfügig waren, kam es gar nicht erst zu Ermittlungen. Ein viertes Verfahren läuft noch, zu Verstößen gegen das Bundesnaturschutzgesetz betreffend Schlingnattern und Zauneidechsen, da der Lebensraum dieser geschützten Tierarten zerstört worden sei. Das werde zurzeit geprüft.

Sendung: Antenne Brandenburg, 23.01.2021, 07:30