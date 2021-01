Analyse | Fabrikbau in Grünheide

Bauleiter gefeuert, nach wie vor keine Genehmigung und die Behörden prüfen eine dritte Auslegung der Baupläne: Bei Tesla in Grünheide läuft nicht alles rund. Klappt es noch mit dem Produktionsbeginn im Juli 2021? Und falls nicht: Was bedeutet das fürs Gesamtprojekt? Von Philip Barnstorf

Eigentlich will Tesla schon im Juli diesen Jahres die ersten Autos in Grünheide produzieren. "Wir liegen nach wie vor im Zeitplan", teilte eine Tesla-Sprecherin dem rbb am vergangenen Donnerstag mit. Dennoch erscheint der ambitionierte Plan mit einem Produktionsstart nach nur anderthalb Jahren Bauzeit zunehmend unrealistisch.