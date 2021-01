Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen) hält eine endgültige Genehmigung für die Tesla-Fabrik in Grünheide Ende Januar oder Anfang Februar für realistisch. Das sagte er am Montag der "Bild"-Zeitung. Der Umweltminister bestätigte mit seiner Aussage implizit eine Verzögerung der Genehmigung. Sie war ursprünglich noch im vergangenen Jahr erwartet worden.

In Grünheide baut Tesla derweil weiter an seinem E-Autowerk, bisher aber nur mit vorzeitigen Zulassungen. Bedingung dabei: Die endgültige Genehmigung muss wahrscheinlich sein und falls das Landesumweltamt (LfU) sie wider Erwarten doch nicht erteilt, muss Tesla auf eigene Kosten alles wieder zurückbauen. Im Dezember 2019 hatte das LfU Tesla per vorzeitiger Zulassung erlaubt, 82 Hektar Kiefernwald auf seinem Grundstück in Grünheide zu roden.

Nachdem zwei Umweltverbände dagegen Beschwerde eingelegt hatten, untersagte das Berliner Oberverwaltungsgericht die Rodungen auf 20 Hektar, weil dort geschützte Zauneidechsen überwintern. Auch zu dieser Entscheidung äußerte sich Umweltminister Vogel: "Die Umweltverbände haben uns im Grunde einen großen Gefallen getan", sagte der Grünen-Politiker, "Denn im Urteil hat das Gericht bestätigt, dass die positive Prognose für die endgültige Genehmigung wahrscheinlich ist."