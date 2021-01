Bild: dpa/Thomas Bartilla

Brancheninsider - Tesla plant Batteriefabrik mit 1.000 Arbeitsplätzen

25.01.21 | 17:21 Uhr

Angeblich plant Tesla in Grünheide die weltweit größte Fabrik für Elektro-Auto-Batterien. Nun hat der rbb Details zu den Plänen des Unternehmens erfahren. Demnach sucht Tesla einige ungewöhnliche Berufsbilder für seinen Grünheider Standort. Von Philip Barnstorf

Der US-amerikanische Eltekroautobauer Tesla plant in Grünheide eine Batteriefabrik mit rund 1.000 Beschäftigten. Das erfuhr der rbb am Montag aus Branchenkreisen. Weil die Batterie-Industrie in Deutschland aber noch nicht weit entwickelt ist, sind Fachkräfte in der Branche schwer zu finden. Tesla will deshalb Menschen aus anderen Branchen abwerben, die sich mit einzelnen Produktionsschritten auskennen.

Tesla-Recruiter suchen unter anderem nach Zigarettendrehern

So könnten etwa Pharma-Mitarbeiter in der Pulververarbeitung zum Einsatz kommen. Außerdem könnten sich Angestellte aus der Dosenherstellung in Grünheide um die Verschalung der Batterien kümmern. Laut Brancheninsidern sind die Tesla-Recruiter sogar auf der Suche nach Zigarettendrehern. Bisher stellt das Unternehmen die neuen Batterien nur in einer Art Pilotprojekt im kalifornischen Freemont her. In Grünheide planen die US-Amerikaner laut den Brancheninsidern aber eine Massenproduktion. Bis zu 20 Gigawattstunden Strom sollen dort jedes Jahr in Batterien verpackt werden.

Noch keine konkreten Baupläne für Batteriefabrik

In trockenen Tüchern ist die Grünheider Batteriefabrik aber bisher noch gar nicht. Das Bundeswirtschaftsministerium hat zwar erste Planungen erlaubt, mit denen Tesla etwa Mitarbeiter suchen kann. Aber konkrete Baupläne sind bisher bei keiner Behörde eingegangen. Deswegen ist auch nicht klar, ob und wann gebaut werden kann und wann die ersten Batterien fertig sind. Auch der genaue Ort ist nach wie nicht bekannt. Laut Brancheninsidern soll die Fabrik im Südosten des 300 Hektar großen Tesla-Grundstücks gebaut werden. Ob sie aber in die kurz vor Weihnachten beantragte Lagerhalle kommt, gilt als unsicher. Dafür wären erhebliche Umbauten nötig. Zugleich ist die schon beantragte Autofabrik, deren Rohbau fast fertig ist, nach wie vor nicht genehmigt. Nach Aussagen von Umweltminister Axel Vogel (Grüne) hofft Tesla wohl, dass das Landesumweltamt den endgültigen Bescheid im Februar erteilt.

Doppelte Reichweite angestrebt

Tesla setzt derweil anscheinend große Hoffnungen in seine selbst entwickelten Batterien. Die neuen Energiespeicher sollen Reichweiten von bis zu 800 Kilometern etwa bei elektrischen Lkw ermöglichen, hofft Tesla. Die meisten anderen E-Autos kommen derzeit auf rund 400 Kilometer Reichweite. Aber die neuen Batterien sollen nicht nur dem Antrieb dienen: Tesla will sie auch als integrierten Bestandteil der Karosserie unter anderem im Modell Y in Grünheide verbauen. Dank ihres Gewichts und ihrer Größe sollen sie die Karosserie steifer und stabiler machen. Ein neues Herstellungsverfahren soll es ermöglichen, sie billiger und umweltfreundlicher zu produzieren als bisherige Autobatterien. Tesla setzt außerdem darauf, seine Batterietechnologie nicht nur in Pkw und Lkw, sondern auch in häuslichen Solaranlagen einzusetzen.