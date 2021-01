Kurz vor Weihnachten flatterte beim Landkreis Oder-Spree noch ein Bauantrag des Elektro-Autobauers Tesla auf den Tisch: für eine Lagerhalle. Rund drei Fußballfelder soll sie messen, so Sascha Gehm, Dezernent für Bauen beim Landkreis, am Montag auf Anfrage des rbb.

Tesla will sie im unteren rechten Quadranten des Geländes in Grünheide bauen, quasi parallel zur L38. Aus den Unterlagen gehe hervor, so Gehm, dass Tesla nicht mit wassergefährdenden Stoffen in der Halle arbeiten will. Das könnte die Prüfung des Antrags beschleunigen - denn die Halle entsteht auf einem Trinkwasserschutzgebiet.