Ursprünglich sollte bis Freitag um Mitternacht gezahlt werden. Das Landesumweltamt fordert die Summe, weil Tesla seine Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) bisher nur mit vorzeitigen Zulassungen baut. Falls die endgültige Genehmigung wider Erwarten ausbleibt, muss Tesla alles wieder abreißen. Um diesen Rückbau abzusichern, fordert das Landesumweltamt die Sicherheitsleistung.

Axel Steffen, Abteilungsleiter in Umweltministerium, hatte am Mittwoch gesagt, es gebe "ein Hin-und-Her" in den Diskussionen. Tesla habe womöglich "unterschätzt, dass das so einfach nicht geht".

Tesla will sein erstes europäisches E-Auto-Werk in Grünheide ab Sommer 2021 in Betrieb nehmen. Dort sollen in einer ersten Phase rund 500.000 Fahrzeuge im Jahr produziert werden. Naturschützer und Anwohner befürchten negative Folgen für die Umwelt.

Sendung: Antenne Brandenburg, 15.01.2021, 18:30 Uhr