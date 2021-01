Bild: dpa/Soeren Stache

Angaben des Umweltministers - Tesla hat Sicherheitsleistung von 100 Millionen Euro bisher nicht gezahlt

13.01.21 | 20:32 Uhr

100 Millionen Euro soll Tesla an das Land Brandenburg überweisen - als Sicherheit für den Fall, das der nicht genehmigte Fabrikbau in Grünheide wieder zurückgebaut werden muss. Eine erste Frist wurde bis 15. Januar verlängert. Bisher steht das Geld weiter aus.

Nach wie vor ist nicht klar, ob und wann das Brandenburger Landesumweltamt die in Grünheide (Oder-Spree) entstehende Tesla-Fabrik genehmigt. Umweltminister Axel Vogel (Grüne) sagte dazu am Mittwoch im Umweltausschuss: "Wann die abschließende Entscheidung fällt, kann ich Ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen, weil das Landesumweltamt das ernst nimmt und alles eingehend prüft." Vogel sagte weiter, dass das Amt den achttägigen Erörterungstermin inzwischen ausgewertet habe. Die Ergebnisse würden in das Genehmigungsverfahren einfließen.

"Hin und Her" um 100 Millionen Euro

Der Grünenpolitiker bestätigte außerdem, dass Tesla bisher noch nicht die 100 Millionen Euro Sicherheitsleistung gezahlt habe. Das Landesumweltamt fordert die Summe, weil Tesla bisher nur mit vorzeitigen Zulassungen baut. Falls die endgültige Genehmigung wider Erwarten ausbleibt, muss Tesla alles wieder abreißen. Um diesen Rückbau abzusichern, fordert das Landesumweltamt die Sicherheitsleistung nach einem Zahlungsaufschub bis spätestens 15. Januar. Axel Steffen, Abteilungsleiter in Umweltministerium, sagte am Mittwoch, es gebe "ein Hin-und-Her" in den Diskussionen. Tesla habe womöglich "unterschätzt, dass das so einfach nicht geht". Er sei aber dennoch zuversichtlich, dass in dieser Woche eine Lösung gefunden werde. Sollte die Sicherheitsleistung nicht rechtzeitig eingehen, will das Landesumweltamt weitere Maßnahmen wie einen Baustopp prüfen.

Noch kein Termin für Batteriefabrik

Umweltminister Vogel sagte weiter, dass der vom Oberverwaltungsgericht Berlin verhängte Rodungsstopp derzeit für den Fabrikbau unproblematisch sei, weil er acht von mehr als 80 beantragten Hektar betreffe.

Auf Nachfrage von Landtagsabgeordneten sagte Vogel zudem, dass zu einer möglichen Batteriezellen-Fabrik auf dem Tesla-Gelände und zu einem zusätzlichen Klärwerk in Fabriknähe nichts Konkretes bekannt sei.

Tesla will sein erstes europäisches E-Auto-Werk in Grünheide ab Sommer 2021 in Betrieb nehmen. Dort sollen in einer ersten Phase rund 500.000 Fahrzeuge im Jahr produziert werden. Naturschützer und Anwohner befürchten negative Folgen für die Umwelt.