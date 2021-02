Philipp Barnstorf/rbb Audio: Antenne Brandenburg | 02.02.2021 | Michel Nowak | Bild: Philipp Barnstorf/rbb

Tesla-Gelände in Grünheide - Subventionen für Batteriezellen-Fabrik bestätigt

02.02.21 | 19:46 Uhr

Die geplante Batteriezellen-Fabrik von Tesla in Grünheide soll massiv gefördert werden. Die Rede ist von einem einstelligen Milliardenbeitrag. In der vergangenen Woche sprach Wirtschaftsminister Altmaier von einer bahnbrechenden Investition. Von Michel Nowak

Tesla soll für den Aufbau seiner geplanten Batteriezellen-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) vom Bund kräftig mit Subventionen bedacht werden. Das berichtete das Wirtschaftsmagazin "Business Insider" unter Berufung auf Regierungskreise. Konkrete Angaben, wie hoch die finanzielle Unterstützung tatsächlich ausfallen könnte, machte das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag noch nicht. Auf rbb-Nachfrage teilte eine Sprecherin mit, es gebe "aktuell keine finale Fördersumme für einzelne Projekte". Sicher ist aber, dass Tesla für die geplante Batteriezellenfertigung am Standort voraussichtlich erhebliche Fördermittel in Anspruch nehmen kann.

weitere infos dpa/Bartilla Geld für Batterieproduktion - EU fördert geplante Tesla-Batteriefabrik in Grünheide Tesla will in Grünheide Batterien besonders umweltfreundlich und günstig produzieren. Damit hat das Unternehmen auch die EU-Kommission überzeugt. Gemeinsam mit anderen Firmen aus Europa kann Tesla nun mit Förderung rechnen.



Zehn Milliarden Euro für zwölf verschiedene Unternehmen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte Ende Januar mitgeteilt, dass die Europäische Union in Deutschland für Forschung und Entwicklung von Batteriezellen sowie den Aufbau von Produktionsstätten rund drei Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Die Investition von weiteren zehn Milliarden Euro am Standort Deutschland soll damit angestoßen werden. An insgesamt zwölf verschiedene Unternehmen soll das Geld fließen. Die prominentesten sind BMW und Tesla. "Mit der Ansiedlung von Tesla in Grünheide werden wir unserem Ziel ein gutes Stück näherkommen, in Europa etwa 30 Prozent der Batteriezellproduktion weltweit zu realisieren", so Altmaier.

Neue Akkus sollen umweltfreundlicher sein

Bahnbrechend sei das Engagement von Tesla in Grünheide auch im Hinblick auf die Batteriezellenfertigung, so Altmaier weiter. Umweltfreundlicher in der Herstellung sollen die neuen Akkus sein. Zudem sollten sie eine deutlich größere Reichweite von Elektroautos ermöglichen. Wenn der US-Konzern vor diesem Hintergrund selbst drei bis vier Milliarden Euro investiert, scheint eine zusätzliche Milliardenförderung gemäß den geltenden Richtlinien durchaus möglich.

Vorsprung Asiens soll kleiner werden

Durchaus hörbare Kritik an dieser hohen Summe für ein amerikanisches Unternehmen verblasst für die Verantwortlichen vor dem großen Ziel der Energiewende. Deutschland und Europa haben tatsächlich Nachholbedarf beim Knowhow für eine saubere Energie-Zukunft. Viele asiatische Länder verfügen über einen deutlichen Wissensvorsprung – etwa bei der Fertigung von hochmodernen Batterien. Diesen Rückstand will die Europäische Union nach Worten von Bundeswirtschaftsminister Altmaier aufholen. Auch mit Hilfe von amerikanischen Unternehmen, die sich in Deutschland ansiedeln. Denn von Importen aus Fernost will die EU bei der Energiewende möglichst unabhängig sein.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.

Schwerpunkt: Forschung und Entwicklung

Zentral für die Vergabe der Fördermittel soll die weitere Forschung an Batteriezellen sein. Das betonte Andrea Beyerlein, Sprecherin des Brandenburger Wirtschaftsministeriums, das für einen Teil der Förderung mitverantwortlich ist. Eine entsprechende Koppelung an die weitere Entwicklung der Batteriezellen-Technologie werde es geben. Tesla hatte bereits vor mehr als einem Jahr angekündigt, in der Region Berlin-Brandenburg zusätzlich ein Forschungs- und Entwicklungszentrum zu errichten. Auch Helmut Barthel, wirtschaftspolitischer Sprecher der Brandenburger SPD-Landtagsfraktion, sieht die Förderung als sinnvoll an, „wenn die Voraussetzungen gegeben sind.“ Bisher plant Tesla die künftige Batteriezellen-Fabrik allerdings noch. Ein konkreter Antrag ist bei den zuständigen Behörden bisher nicht eingegangen. Sendung: Antenne Brandenburg, 02.02.2021, 14:40 Uhr