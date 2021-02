+++ Eisbaden am Liepnitzsee +++ Vor 30 Jahren: in Frankfurt müssen Obstbäume dem EG-technologiezentrum weichen +++ Droht Eishochwasser an der Oder? Eine Begehung in Hohensaaten vor Ort +++ Welcher Impfstoff darf es sein? +++ 500 Brandenburger Polizistinnen und Polizisten sind schon mit AstraZeneca geimpft +++ Nah am Patienten, aber nicht in Gruppe mit höchster Impfpriorität: Physiotherapeuten wollen Impfung und andere Einstufung +++ Wie verkraften wir das Fahrstuhlwetter + was halten Galloways in Oderberg davon.+++