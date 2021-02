E-Auto-Werk in Grünheide

Während das Werk in die Höhe schießt, kümmert sich Tesla für den Standort in Grünheide nun auch um Rekrutierung. Einige hundert Mitarbeiter sind bereits eingestellt, bis Sommer sollen es 7.000 sein. Darunter dürften auch Pendler aus Polen sein. Von Michel Nowak

Das Image des US-Konzerns Tesla mit seinem sehr präsenten Chef Elon Musk ist im Nachbarland Polen durchaus positiv. Zwar wird Musk in den landesweiten Medien häufig als eigenwilliger Typ dargestellt, gleichzeitig wird Tesla aber meistens als guter Arbeitgeber beschrieben.

In den Regionalzeitungen nahe der deutsch-polnischen Grenze wie etwa der "Gazeta Lubuska" fallen sogar häufiger Begriffe wie "Traumjob" oder "idealer Arbeitsplatz", wenn es um die geplante Fabrik in Grünheide geht. In solch einem Werk zu arbeiten, ist für polnische Beschäftigte offenbar mit einem hohen Renommee verbunden. Ein Grund dafür sind auch die bisher bekannten Gehälter von mindestens 2.700 Euro monatlich für unqualifizierte Mitarbeiter. Fachkräfte sollen ab 3.500 Euro brutto verdienen.

Ängste, dass Tesla vor allem mit schlecht bezahlten Arbeitskräften aus dem Ausland arbeiten könnte, sind zumindest im Moment unbegründet. Tesla hat nach Einschätzung von Forschern wie Holger Bonin vom Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) andere Probleme als Lohndumping für polnische Arbeitnehmer. Die Herausforderung sei vielmehr, "überhaupt genügend geeignete Fachkräfte zu finden", so Bonin.

Der Arbeitsmarkt gerade für spezielle Berufe ist in der Region nach wie vor überschaubar. Auch Gerüchte, dass polnische Mitarbeiter zu niedrigeren Löhnen eingestellt werden könnten, seien falsch. "Die Regelungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit sehen vor, dass Mitarbeiter aus dem EU-Ausland nicht systematisch diskriminiert werden dürfen", sagt Holger Bonin. Zwar sind Gehälter in einigen Berufsgruppen und Lohnstufen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern verhandelbar, aber der Forscher hält eine unterschiedliche Bezahlung von Beschäftigten grundsätzlich für keine gute Idee. "Unfrieden in der Belegschaft" und entsprechend demotivierte Mitarbeiter wären langfristig die Folge.

Polnische Arbeitskräfte spielen für das Tesla-Werk also voraussichtlich eine wichtige Rolle. Genug Arbeit dürfte bei schon anfangs 7.000 Stellen aber auch für Interessierte aus der Region vorhanden sein. Im Umfeld der Fabrik sollte sich in punkto Nachfrage nach Arbeitskräften zudem auch noch einiges tun.

