Interview | Wirtschaftsminister Steinbach - "Ich will Verzögerungen bei Tesla nicht ausschließen"

16.02.21 | 18:49 Uhr

Normalerweise kommen vor dem Bauen erst die Planung und die Genehmigung. Doch bei Tesla ist alles anders. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach nennt manches Prozedere im Interview "gewöhnungsbedürftig", rechnet aber damit, dass alles glatt geht.

Der Zuschlag für das neue Tesla-Werk in Grünheide (Oder-Spree) war eine große Sache für Brandenburg. Seitdem vergeht kaum ein Tag, an dem es keine Meldung aus Grünheide von den Bauarbeiten geht - allerdings oft auch, weil etwas klemmt: Mal wurden fällige Gebühren nicht rechtzeitig bezahlt, mal schiebt Tesla nach, am Standort solle die weltweit größte Batteriefabrik entstehen, dann müssen die Bauarbeiten ruhen, weil um die Rodungsgenehmigung vor Gerichten gestritten wird.



Zur Person dpa/Soeren Stache Jörg Steinbach ist Chemie-Ingenieur und SPD-Politiker. 1996 erhielt er den Ruf der Technischen Universität Berlin und wurde Professor. Seit 2002 fungierte er als Vizepräsident der TU Berlin. Von 2010 bis Ende März 2014 stieg er zum Präsidenten auf. Von Juli 2014 bis September 2018 wechselte er als Präsident BTU Cottbus-Senftenberg nach Südbrandenburg. Seit September 2018 ist er Brandenburger Wirtschaftsminister.



rbb|24: Herr Steinbach, Tesla konnte ja nur mit sogenannten vorzeitigen Zulassungen diese riesigen Montagehallen bauen. Können sie nachvollziehen, dass manche Anwohner das nicht verstehen? Jörg Steinbach: Zumindest in Brandenburg ist mir in den letzten Jahren auch kein Verfahren bekannt, was von diesen Ausnahmegenehmigungen in diesem Ausmaß Gebrauch gemacht hat. Und dass der eine oder andere das als gewöhnungsbedürftig empfindet, das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es ein völlig legales Mittel. Üblicherweise ist es so, dass erst geplant, dann genehmigt und dann gebaut wird. Das hat dann aber auch den Erfolg, dass es zum Teil endlos dauert. Und wenn man es mal schneller machen will, dann muss man von diesem Mittel Gebrauch machen. Daran müssen sich, wie gesagt, erstmal alle gewöhnen.

Aber das Land und die Gemeinde Grünheide gehen auch ohne endgültige Genehmigung mit, bauen neue Straßen, errichten einen neuen Bahnhof nahe der Fabrik. Woher nehmen Sie das Vertrauen, dass das mit Tesla alles so funktioniert? Ich würde mal sagen, dass ist eine zweiseitige Bewegung. Sie müssen sich überlegen, dass schon mehr als 500 Millionen in diese Baustelle geflossen sind - sei es durch die tatsächlichen Tätigkeiten dort, oder auch durch die Bestellung von entsprechendem Equipment, was jetzt eingebaut wird. Das macht der Investor alles auf eigenes Risiko. Also insofern geht er ein großes Risiko ein und vertraut darauf, dass das Genehmigungsverfahren vernünftig zu Ende gehen wird. Außerdem hat sich der Investor verpflichtet, alles wieder zurückzubauen für den Fall, dass das Projekt nicht genehmigungsfähig wäre. Das ist für mich aber ein sehr, sehr unwahrscheinlicher Fall. Das ist für mich die umgekehrte Vertrauensfrage. Daher ist es für mich leichter, Vertrauen aufzubringen. Es wird hier eine Fabrik eines Automobilherstellers gebaut. Es wird kein Atomkraftwerk gebaut, es wird keine klassische Chemiefabrik gebaut. Und wenn wir in Deutschland nicht mehr in der Lage wären, eine solche Fabrik vernünftig zu genehmigen, dann glaube ich, könnte man mein ganzes Ministerium einsparen.



Der Investor gibt enorme Summen für sein Werk aus, verpasst es aber Zahlungsfristen für Gebührenbescheide des Staates. Sechs Mal ist das schon passiert. So ein Verhalten kann schon zu Unmut führen. Können Sie dies nachvollziehen? Sicherlich! Wir sind - ich sag mal - im preußischen Teil Brandenburgs. Da sind wir schon eine andere Zahlungsmoral und anderes gewohnt. Wenn man aber mit großen Unternehmen umgeht - das Glück hatte ich vorher schon auszuprobieren -, dann weiß ich auch, dass Zahlungsfristen gerne bis zur letzten Sekunde ausgeschöpft werden, um damit auch schon wieder indirekt Geld zu sparen. Das ist für die geldempfangende Behörde unangenehm. Das ist auch in der Öffentlichkeit ein wenig schwer zu verteidigen. Aber im Prinzip ist das keine Tesla-Spezifik. Das erlebt man durchaus bei Unternehmen dieser Größenordnung, dass die Zahlungsfristen bis zur ersten Mahnung ausgenutzt werden. Das ist nicht schön, aber das ist ein Lebensfakt.

Das Land will Straßen rund um das Tesla-Gelände erweitern oder neu bauen. Der Bahnhof Fangschleuse soll sogar versetzt werden. Die Linksfraktion im Landtag fordert, dass Tesla einen Teil der Kosten übernimmt. Was halten Sie davon? Ich halte das für Oppositionsgetöse. Das hat es noch nie gegeben. Wenn Infrastruktureinrichtungen nur für das Unternehmen selbst gebaut werden, dann muss das vom Unternehmen selbst bezahlt werden. Wenn es eine öffentliche Straße wird, die auch von anderen mitbenutzt wird, die auch der Kommune zum Vorteil gereicht, dann bleibt das eine öffentliche Aufgabe. So war es in Brandenburg immer und so wird es auch bleiben.



Die finale Genehmigung war ursprünglich im vergangenen Sommer erwartet worden. Nun ist sie immer noch nicht da. Ist da der angepeilte Produktionsstart im Juli noch realistisch? Die Maxime muss sein, dass die Genehmigung gegen zu erwartende gerichtliche Anfechtungen besteht. Das ist im Interesse des Investors und des Landes. Ich will Verzögerungen im Produktionsbetrieb nicht ausschließen, aber Tesla hat sie offiziell nicht mitgeteilt. Wenn es Verzögerungen gibt, liegt das daran, dass die Anhörung von Einwänden aus der Bevölkerung erst einer großen Auswertung unterzogen werden musste. Dadurch hatten wir mindestens zwei Monate Verzögerung bei der Herausgabe weiterer vorläufiger Genehmigungen. Ich kann nicht beurteilen, ob Tesla diese Zeit wieder einholen wird.



Jetzt will Tesla in Grünheide auch an neuen Batterietechnologien forschen, kriegt dafür sogar Fördergeld von der EU. Was bedeutet das für die Region? Ich weiß, dass sich die Hochschulen in Berlin und Brandenburg sich diesbezüglich in Position bringen. Genauso tut es die außeruniversitäre Forschung, die auf diesem Feld tätig ist - allen voran das Institut für Keramische Technologien und Systeme der Fraunhofer-Gesellschaft. Und ich bin gespannt, mit wem Tesla schlussendlich Allianzen eingehen wird. Sendung: Antenne Brandenburg, 16.02.2021, 14:40 Uhr