Auf der Tesla-Baustelle in Grünheide sind zahlreiche Corona-Verdachtsfälle aufgetaucht. Eine niedrige zweistellige Zahl von Mitarbeitern wurde in Quarantäne geschickt. Die Arbeiten seien nicht gefährdet. Von Georg-Stefan Russew

Unruhe in Grünheide: Bei zahlreichen Mitarbeitenden sind auf der Tesla-Baustelle der künftigen Gigafactory in Grünheide (Oder-Spree) Corona-Verdachtsfälle aufgetreten. Dies bestätigte Kreissprecher Mario Behnke dem rbb. Ihre Zahl bewege sich im "unteren zweistelligen Bereich", hieß es. Nach "Tagesspiegel"-Informationen sollen mehr als 40 Menschen in Quarantäne geschickt worden sein. "Dass eine der größten Baustellen in Deutschland bei einem sich gerade wieder beschleunigenden Pandemie-Geschehen nicht außen vor bleibt, war zu erwarten", erklärte Behnke.

Das Gesundheitsamt Oder-Spree stehe in einem sehr engem Austausch mit Tesla, so der Kreisprecher weiter. "Aus den uns vorliegenden Unterlagen und den intensiven Gesprächen mit dem Unternehmen haben wir den Eindruck gewonnen, dass auf der Baustelle eine hohe Sensibilität für mögliche Risiken besteht."



Eine Anordnung zusätzlicher Maßnahmen durch das Gesundheitsamt sei daher bislang nicht erforderlich gewesen, so Behnke. Tesla habe mittlerweile Zugangskontrollen mittels Corona-Schnelltests installiert.



Der "Tagespiegel " will zudem erfahren haben, dass die Corona-Verdachtsfälle keine Auswirkungen auf die Arbeiten und den Tesla-Zeitplan haben. Tesla selbst war am Donnerstagnachmittag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.